Vom Fahrrad gestürzt in Alzenau

Die Schülerin fuhr um 13.15 Uhr in der Brentanostraße in Richtung Alzenauer Bahnhof. Auf der abschüssigen Straße verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrrad, fuhr geradeaus weiter, prallte in die Leitplanke, flog darüber und landete circa 2,5 Meter tief in einem asphaltierten Hof. Nach ersten Einschätzungen des Notarztes erlitt sie zum Glück nur Schürfwunden. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Aschaffenburg gebracht. Der Schaden an dem Rad beträgt circa 200 Euro.

Zwei Unfallfluchten in Kahl

Am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr wurde ein Toyota, der Am Campingplatz in Kahl abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Als die Fahrzeugbesitzerin zu ihrem Auto zurückkam, musste sie einen Schaden im Bereich des Kofferraums feststellen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Dienstag um 13 Uhr stellte eine Audi-Besitzerin fest, dass ihr Auto im Bereich der Frontstoßstange beschädigt worden war (circa 1.000 Euro Schaden). Der Verursacher war allerdings geflüchtet. Der Audi war zwischen 07.30 und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Freigerichter Straße geparkt. In beiden Fällen ermittelt die Alzenauer Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/ienc