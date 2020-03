Volvo rammt geparktes Auto in Alzenau und flüchtet

Am Sonntagnachmittag kam es in der Burgstraße zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden von 1.000 Euro entstanden ist. Eine Frau hatte ihren BMW um 14.30 Uhr auf dem Burgparkplatz abgestellt. Als sie circa eine Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkgekommen ist, fand sie einen Notizzettel an ihrer Windschutzscheibe. Ein unbekannter Zeuge hatte gegen 15.30 Uhr beobachtet, wie ein Volvo den BMW am linken hinteren Radlauf beschädigt hatte. Der bisher unbekannte männliche Volvo-Fahrer ist allerdings weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Da das Kennzeichen des flüchtigen Volvo bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein. Der unbekannten Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fahrrad verschwunden

Am Samstag ist zwischen 22.45 und 23.00 Uhr in der Alfred-Delp-Straße in Alzenau ein Fahrrad entwendet worden. Ein 14-jähriges Mädchen hatte ihr Mountainbike im Wert von circa 150 Euro unverschlossen vor dem Jugendzentrum abgestellt. Gegen 23 Uhr musste sie feststellen, dass das Rad spurlos verschwunden ist. In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Rad, welches dort abgestellt worden ist, mutwillig beschädigt worden. Der Schaden summiert sich in diesem Fall auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Vom Rad gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße von Alzenau, hat ein Radfahrer am Sonntagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Der 51-jährige Mann hat mit seiner Familie gegen 13.45 Uhr eine Radtour unternommen und ist von der Staatsstraße 2305 in Richtung Burg gefahren. Als ihn seine 14-jährige Tochter überholt hat, ist es zu einer Berührung der beiden Lenker gekommen. Dabei ist der Mann von seinem Rad gestürzt. Da er nach dem Unfall über Kreislaufprobleme geklagt hat, ist er ins Krankenhaus nach Aschaffenburg gebracht worden.

stru/ Quelle: Polizei Alzenau