Volltrunkener belästigt Hotelgäste

Ein 23-Jähriger hatte sich am Montagabend gegen 22:30 Uhr vor dem Eingang eines Hotels in der Aschaffenburger Straße häuslich niedergelassen und bettelte Gäste um Getränke an. Die Aufforderung der Geschäftsführerin zu gehen, befolgte er nicht. Die verständigte Polizeistreife stellte bei ihm eine Alkoholisierung von weit über drei Promille fest und nahm den Mann in Gewahrsam. In Fällen mit unbekannten Tätern/Verursachern bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer: 06021/857-2230!

Versuchter Einbruch

Sailauf. In der Zeit von Samstag bis Montag, 08.45 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Vereinsheim am Festplatz ein. Nach dem Aufhebeln eines Fensters und dem Einschlagen der Glasfüllung hebelte er im Innenraum auch eine Tür auf. Offensichtlich fiel dem Täter keine Beute in die Hände, er richtete jedoch einen Sachschaden von circa 300 Euro an.

Ohne Führerschein erwischt

Hösbach. Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Pkw Hyundai in der Straße Ober dem Fuchs auf. Der Fahrer ließ mehrmals den Motor aufheulen und erweckte dadurch die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter. Die beiden Insassen führten noch einen Fahrerwechsel durch und versuchten anschließend, sich beschleunigt mit dem Auto zu entfernen. Nach der Anhaltung konnte festgestellt werden, dass der ursprüngliche Fahrer, ein 18-jähriger Schüler, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Besitzer des Autos, ein Gleichaltriger, war der Beteiligte beim Fahrerwechsel und erhält nun ebenfalls eine Anzeige durch die Polizei.

Schwertransport–Fahrzeug unzureichend ausgerüstet

Stockstadt. Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, sollte eine Streife der örtlichen Polizeiinspektion einen Sattelzug, beladen mit einem fast 100 Tonnen schweren Bohrgerät, von der Autobahn A3 übernehmen und begleiten. Bei der Überprüfung wurde durch die fachkundigen Beamten festgestellt, dass die Zugkombination die genehmigte Länge um 90 Zentimeter überschritt. Außerdem waren mehrere Zurrketten am Bohrgerät nicht ordnungsgemäß angebracht und diverses Staumaterial lag ungesichert auf der Ladefläche. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Transporter auf dem Schwertransport-Parkplatz verkehrssicher abgestellt. Die Firma muss sich nun eine neue Erlaubnis besorgen. Gegen den 45-jährigen Fahrer und den Fuhrparkleiter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Hochwertige Alkoholika gestohlen

Aschaffenburg. Am Montag, gegen 13:30 Uhr, beobachtete ein Marktleiter in einem Verbrauchermarkt in der Würzburger Straße einen Mann, der sieben Flaschen Jack Daniels an sich nahm, die Sicherungsetiketten entfernte und sich anschließend mit dem Alkohol im Rucksack aus dem Staub machen wollte. Als er vom Verantwortlichen angesprochen wurde, stellte er seinen Rucksack auf den Boden und flüchtete in Richtung Haibach. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem 41-jährigen Wohnsitzlosen, welcher als Täter überführt wurde. Der „Sprit“ hatte einen Wert von knapp 200 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle zweier Personen auf dem Spielplatz am Kapuzinerplatz entdeckte eine Fußstreife der Polizei eine geringe Menge Marihuana bei ihnen. Dieses wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt. Die beiden 17- und 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Rauschgift.

Schülerinnen beim Klauen erwischt

Aschaffenburg. In einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie steckten am Montag zwei 15-Jährige mehrere Bekleidungsstücke in ihren Rucksack und verließen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wurden sie vom Ladendetektiv erwischt. Die Jugendlichen aus dem Altlandkreis Obernburg wurden zur Wache nach Nilkheim verbracht und dort an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Schaden: circa 50 Euro.

Hauswand beschädigt und abgehauen

Aschaffenburg. Am Montag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, streifte vermutlich ein Lkw im Preußenweg eine Hausmauer und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens und beging Unfallflucht.

Unfallflucht

Aschaffenburg. In der Zeit von Sonntag, 10:45 Uhr bis Montag, 06:45 Uhr wurde in der Nilkheimer Bahnhofstraße ein grauer Skoda von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher beschädigte den Skoda am hinteren linken Kotflügel. Hierbei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Nachdem er weder die Polizei verständigt, noch einen Zettel mit seinen Personalien hinterlassen hatte, wird nun nach ihm wegen Verkehrsunfallflucht gefahndet.

