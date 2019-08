Vollsperrung wegen brennenden BMW auf der A3 bei Weibersbrunn

Die 3-köpfige Familie war gegen 15:15 Uhr zwecks Urlaubsreise auf der A3 in Richtung Süden unterwegs, als deren Fahrzeug plötzlich in Brandt geriet. Glücklicherweise konnten noch alle Habseligkeiten gerettet werden, bevor das Vehikel Opfer der Flammen wurde. Bei dem Fahrzeugvollbrand wurde niemand verletzt. Zur Löschung und Bergung des Fahrzeugs waren die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff vor Ort. Durch den Brand wurde die Fahrbahn sowie der angrenzende Grünstreife beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 9500 Euro entstand. Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Würzburg für ca. 45 Minuten vollgesperrt werden.

Drei Bier bei Festivalbesuch - Führerschein weg

Hösbach, Lkr. Aschaffenburg: Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg kontrollierten am Sonntagfrüh einen betrunkenen Opel Fahrer. Der Opel mit Aschaffenburger Zulassung befuhr gegen 4 Uhr die A3 in Richtung Süden, als er an der Anschlussstelle Hösbach einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellten die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Obwohl der Mann äußerte lediglich drei Bier auf dem in Aschaffenburg stattfindendem Festival getrunken zu haben, ergab der Vortest einen Wert von 0,64 mg/l. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Führerschein nicht umgeschrieben

Goldbach, Lkr. Aschaffenburg: Bei der Kontrolle eines Ford, wurde festgestellt, dass die Fahrerlaubnis des Fahrers keine Gültigkeit mehr besaß. Am frühen Sonntagmorgen wurde der 27-jährige Fahrer des Ford, albanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland, auf der A3 in Richtung Norden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei zeigte er den Beamten seine albanische Fahrerlaubnis vor. Durch Recherchen konnte ermittelt werden, dass der Mann bereits länger als 6 Monate in der Bundesrepublik seinen Wohnsitz hat. Dies hat zur Folge, dass er von seiner ausländischen Fahrerlaubnis kein Gebrauch mehr machen darf. Deshalb wurde gegen den 27-jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde vom Beifahrer übernommen.

VPI Aschaffenburg-Hösbach/mkl