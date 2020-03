Vollsperrung nach Unfall auf B469 bei Wörth

Der Verkehrsleitanhänger war an der B469 bei Wörth in Richtung Miltenberg unterwegs, um dort stattfindende Straßenarbeiten abzusichern. Ein Golf-Fahrer hatte den Anhänger durch die tief stehende Sonne zu spät gesehen. Der Mann versuchte noch auszuweichen, schaffte es jedoch nicht mehr, sodass sein Auto in den Anhänger prallte und danach in der Mittelleitplanke landete. Der 56-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Sein Golf, wie auch der Sicherungsanhänger, haben dagegen nur noch Schrottwert. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Aufräumarbeiten musste die B 469 in Richtung Miltenberg für kurze Zeit voll gesperrt werden, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Etwa gegen 12 Uhr hatte sich der Stau auf der B 469 wieder aufgelöst. Die Feuerwehr aus Obernburg unterstützte die Räumung der Unfallstelle und die Reinigung der Straße.

rah