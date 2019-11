Bei einem Verkehrsunfall in Geiselbach wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 9 Uhr fuhr ein Peugeot auf der Staatsstraße von Gelnhausen nach Geiselbach. Kurz vor Geiselbach geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Peugeot frontal mit einem entgegenkommenden Golf zusammen. In beiden Fahrzeugen saßen zwei Personen. Beide Beifahrer wurden in den Autos eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten sie.

Vier teils schwer Verletzte in Geiselbach: Autos stoßen frontal zusammen

Vier Rettungswagen transportierten die vier teils schwer verletzten Personen in Krankenhäuser. Während er Rettungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Straße für rund zwei Stunden ab. Die Autos haben nur noch Schrottwert. Vor Ort im Einsatz: Rettungskräfte, zwei Notärzte, ein Einsatzleiter Rettungsdienst, Feuerwehren aus Geiselbach, Omersbach, Westerngrund. rah/mai