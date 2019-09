Vier gegen Einen: Angreifer schlagen unvermittelt in Hanau zu

Hanau: Zeugen nach Auseinandersetzung in der Benzstraße gesucht

Die Polizei in Großauheim sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Benzstraße nahe einer dortigen Baustelle ereignet hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 26 Jahre alter Hanauer gegen 1 Uhr unvermittelt von vier Männern angegangen. Diese sollen ihn getreten und geschlagen haben, wobei er am rechten Bein und im Gesicht verletzt wurde. Nach der Tat rannten die vier Unbekannten in Richtung Rodgaustraße davon. Weshalb es zum Angriff kam, ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181/9597-0 auf der Wache der Polizei in Großauheim.

Hanau: Wer fuhr den blauen Golf?

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagvormittag in der Leipziger Straße in Höhe einer Tankstelle ereignet hat. Der bislang unbekannte Lenker eines blauen VW Golfs wechselte gegen 10.15 Uhr den Fahrstreifen, sodass der von hinten herannahende 48-jährige Fahrer eines VW Transporters nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem Golf ins Heck fuhr. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden an dem Transporter von etwa 1.000 Euro und flüchtete. In dem Auto sollen zwei Personen gewesen sein; der Fahrer war ein Mann. Die Polizei hat mittlerweile den Golf ermittelt.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181/100-611 bei der Polizeistation Hanau I.

Linsengericht: Autofahrer hatte wohl Alkohol getrunken

Ein 27-Jähriger muss sich nun einem Strafverfahren stellen, da er am Samstagmorgen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Mann aus Freigericht gegen 6 Uhr mit seinem BMW in der Schafhofstraße in Höhe der Hausnummer 16 wenden und zeitgleich sein Navi bedienen. Hierbei kam der 5er jedoch nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Dabei entstand an dem BMW und der Mauer ein Schaden von etwa 6.800 Euro. Der 27-jährige mutmaßliche Verursacher musste anschließend eine Blutprobe abgeben.

