Vier Verletzte nach Unfall in Bürgstadt

Gegen 15.45 Uhr war der Fahrer eines Klein-Lkws von Großheubach kommend in Richtung Bürgstadt unterwegs. Zeitgleich fuhren ein BMW und ein Opel in Richtung Großheubach. Zwischen dem Tunnel und der Mainbrücke kam der Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit dem entgegenkommenden BMW und prallte anschließend in den Opel.

Bei dem Zusammenstoß wurden der BMW-Fahrer und seine mitfahrende Tochter leicht verletzt. Auch im Opel erlitten der Beifahrer und der im Fahrzeug mitfahrende Sohn leichte Verletzungen. Alle vier wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr Bürgstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Streck war über eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt, was auch auf den Ausweichstrecken zu Verkehrsbehinderungen führte. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

rah