Vier Räder geklaut - Vier Jugendliche festgenommen

Diese hatten sich darüber unterhalten, wie sie vier gestohlene Fahrräder nach Hanau verbringen könnten. Eine Streife der Alzenauer Polizei entdeckte die Gesuchten im Bereich der Freigerichter Straße, worauf diese die Fahrräder ins Gebüsch warfen und flüchteten. Mit Unterstützung durch mehrere Streifen aus Aschaffenburg und einen Hundeführer konnten die geflüchteten vier jungen Männer schließlich im Rahmen der Fahndung im Bereich des DJK Sportplatzes festgenommen werden. Drei der gestohlenen Räder konnten bei der Aufnahme des Sachverhalts bereits den Geschädigten zugeordnet werden. Jetzt sucht die Alzenauer Polizei noch den Eigentümer eines weißen Mountainbikes der Marke Winora. Die Räder, die offenbar alle unverschlossen waren, hatten die Täter am Kahler Bahnhof entwendet. Die vier festgenommenen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

BMW erfasst Radfahrer

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um 17.35 Uhr erfasste ein BMW-Fahrer am „Polizeikreisel“ einen Radfahrer. Der 32-jährige BMW-Fahrer wollte den Kreisverkehr an der Seestraße verlassen. Dabei übersah er den 51-jährigen Radfahrer, der ebenfalls im Kreisverkehr fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Radler blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zusammenstoß mit Reh

Schöllkrippen-Hofstädten, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Dienstag um 02.30 Uhr kollidierte ein Audi-Fahrer bei Hofstädten mit einem Reh. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).

Wildunfall

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall bei Emmerichshofen entstand am Montagmorgen ein Schaden von 1.000 Euro. Um 07 Uhr hatte ein VW-Fahrer einen Fuchs erfasst, wobei der Pkw im Frontbereich beschädigt wurde.

Umhängetasche gestohlen

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um 21 Uhr musste ein Besucher des Kahler Campingplatzes feststellen, dass seine Umhängetasche verschwunden war. Der 15-jährige Schüler hatte sich seit 18 Uhr am Badesee aufgehalten und seine Tasche unbeaufsichtigt circa 50 Meter von See entfernt abgelegt. Als er zu seinem Platz zurückkam, war die Tasche, in der sich auch sein Handy befand, gestohlen worden. Da sich das Handy orten ließ, wurde die Tasche mit dem Handy auf einem Pendlerparkplatz in der Freigerichter Straße wieder aufgefunden. Verschwunden waren allerdings diverse Karten, eine Sonnenbrille und ein Lautsprecher. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Geld aus Auto gestohlen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Zwei bisher unbekannte Personen entwendeten am Sonntag um 3 Uhr einen geringen Bargeldbetrag aus einem unverschlossenen Auto. Der Daimler war in einer Hofeinfahrt in der Hanauer Landstraße abgestellt. Die beiden Täter wurden bei ihrer Tat durch eine Kamera aufgenommen. Es handelt sich um einen jungen Mann mit einer Basecap und eine junge Frau, die zu Fuß unterwegs waren.

ves/Polizei Alzenau