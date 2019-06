Vier Personen klettern auf das Dach des Aschaffenburger Rathauses

Eine hinzugezogene Polizeistreife konnte die vier Gipfelstürmer anschließend auf dem Dach des Rathauses antreffen und einer entsprechenden Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass alle vier Personen alkoholisiert waren. Die Polizei ermittelt nun gegen die Vier wegen Hausfriedensbruch.

Mehrere Körperverletzungsdelikte in der Innenstadt

Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich zu mehreren Streitigkeiten, bei denen insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Sowohl in der Ludwigstraße, bei dem dortigen Dönerladen, als auch in einer Gaststätte nahe des Hauptbahnhofes, musste die Polizei bei Streitigkeiten schlichten. In beiden Fällen ist der Ursprung der Auseinandersetzungen auf den übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen, zudem schlugen bei beiden Vorfällen die jeweiligen Täter ihren Kontrahenten ins Gesicht. Bei dem Zwist vor dem Dönerladen legte sich der Täter mit gleich drei Personen an. Die vier verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die bekannten Täter wegen Körperverletzung.

Zwei Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt

Aschaffenburg. Im Verlauf des Samstags wurde zunächst bei einem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz gegenüber des Volksfestes geparkt war, der Griff der Beifahrertüre abgerissen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen BMW, der am Samstag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23.40 Uhr angegangen wurde. Weiterhin wurde am Samstag zwischen 6.30 Uhr und 6.35 Uhr der rechte Außenspiegel eines in der Erthalstraße geparkten Fords herausgerissen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die zu den Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Randalierer im Stadtbad leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Aschaffenburg. Am Samstagmittag wurde der Polizei ein alkoholisierter Mann im Stadtbad Aschaffenburg gemeldet, der dort Besucher und Personal des Freibads verbal angreifen würde. Die Beamten erteilten dem deutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis für das Schwimmbad, dem er selbstständig nicht nachkam. Als die Beamten ihn nach draußen begleiten wollten, ging er diese zunächst verbal, anschließend auch körperlich an. Er konnte durch weitere Polizeistreifen überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwei Verkehrsunfälle in der Innenstadt mit Verletzten

Aschaffenburg. Im Verlauf des Samstagmorgens kam es im Stadtgebiet zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Zunächst fuhr ein 59-jähriger Opelfahrer auf der Willigisbrücke einem vorausfahrenden Mercedes auf und schob diesen auf das nächste Fahrzeug. Beide Fahrzeuge mussten auf der Mainüberfahrt verkehrsbedingt warten, was der Unfallverursacher zu spät registrierte. Durch den Aufprall wurde eine Mitfahrerin des Fahrzeugs an vorderster Stelle leicht verletzt. Die Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zudem entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Weiterhin übersah eine 84-jährige Pkw-Fahrerin in der Hofgartenstraße einen Rollerfahrer, der den Kreisverkehr an der Würzburger Straße befuhr. Die VW-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und stieß dabei gegen das Kleinkraftrad. Durch den Sturz zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu.

10-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst

Aschaffenburg. Am Samstagabend kam es in der Hanauer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem jungen Radfahrer und einem Peugeot. Der 72-jährige Pkw-Fahrer fuhr stadtauswärts und wollte nach rechts auf das Gelände der dortigen Tankstelle abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er jedoch einen 10-Jährigen auf seinem BMX-Rad, der auf dem Radweg in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und von dem hinzugezogenen Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer übersieht Verkehrsinsel und stürzt

Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein 20-jähriger Motoradfahrer auf der Glattbacher Überfahrt, da er die dortige Verkehrsinsel übersah. Der Honda-Fahrer bog zuvor aus der Elisenstraße in die Glattbacher Überfahrt ein und registrierte zu spät, dass er auf die mittig der Fahrbahn gelegen Verkehrsinsel zusteuerte. Auf dieser stieß er gegen ein Verkehrsschild und stürzte. Bei dem Sturz blieb der junge Mann unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

„Lichthupe“ überführt betrunkenen Pkw-Fahrer

Aschaffenburg. Am Samstagabend wurde eine Polizeistreife in der Darmstädter Straße auf ein Fahrzeug aufmerksam, das stadtauswärts fuhr und den entgegenkommenden Fahrzeugen „Lichthupe“ gab. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert, der deutlich über der zulässigen Maximalgrenze von 0,5 Promille lag. Der Mann musste sich anschließend einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Rauschgift bei Kontrolle auf Volksfest aufgefunden

Aschaffenburg. Am Samstagabend konnte bei einer Personenkontrolle auf dem Aschaffenburger Volksfest eine geringe Menge an Marihuana und Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Auf den Täter wurde die Polizei durch Volksfestbesucher aufmerksam, die den 27-jährigen Mann bei einem möglichen Rauschgiftgeschäft beobachten konnten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, der nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten ist.

Polizei Aschaffenburg/mm