Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B26

Aschaffenburg Am Freitagnachmittag kam es auf der B26 in Fahrtrichtung Stockstadt zu einem Auffahrunfall. An der Kreuzung zum Auweg reagierte eine 27-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr einem vorausfahrenden VW Passat fast ungebremst auf. Die Passat-Fahrerin musste zuvor aufgrund des Rotlichts der dortigen Ampel bremsen.

Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Passats und zwei weitere Insassen leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung verbrachte sie der hinzugezogene Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Auch die Unfallverursacherin begab sich in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Unter Drogeneinwirkung am Steuer in Aschaffenburg

Aschaffenburg Am Freitagabend stellte die Polizei in der Uhlandstraße bei der Verkehrskontrolle eines 20-jährigen Verkehrsteilnehmers fest, dass dieser seinen Mazda unter der Einwirkung von Drogen führte. Die Beamten wurden bei der Kontrolle aufgrund der Verhaltensweise des Mannes darauf aufmerksam, dass dieser zuvor wohl Betäubungsmittel konsumiert hat. Ein Urintest vor Ort verlief positiv. Im weiteren Verlauf der Nacht konnte ein weiterer junger Mann in der Glattbacher Straße gestoppt und kontrolliert werden. Der 22-jährigen Fiat-Fahrer gab bei der Kontrolle an, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auch bei ihm verlief ein Urintest positiv. Beide Fahrer wurden anschließend zur Dienststelle verbracht, wo sie sich einer Blutentnahme unterziehen mussten. Beide erwarten nun Anzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz bzw. dem Strafgesetzbuch.

Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt

Aschaffenburg Am Freitagmorgen kam es auf der Kreuzung Kochstraße/Ludwigsallee zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Kochstraße in die Ludwigsallee abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des kreuzenden Mercedes, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerinnen beider Pkw mussten anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zwei Ladendiebe auf frischer Tat gefasst

Aschaffenburg Am Freitagnachmittag konnte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Fabrikstraße einen Mann und eine Frau aufhalten, die zuvor in den Umkleideräumen die Etiketten von Kleidungsstücken entfernten und diese in ihren Taschen verstauten. Bei der anschließenden Nachschau konnte noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden, das die Beiden in einem anderen Bekleidungsgeschäft entwendet haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 100 Euro. Die beiden Täter erwarten nun jeweils eine Anzeige wegen Diebstahls.

Unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Großostheim. Am Freitagmittag stellte ein 89-jähriger Mercedesfahrer fest, dass sein Pkw, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rudelzauer Straße geparkt war, an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Während der Mann einkaufen war, ist wohl ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug an dem Mercedes hängen geblieben und anschließend ohne weitere Feststellungen zu treffen davongefahren. Die Tatzeit grenzt sich auf Freitagmittag zwischen 16:05 Uhr und 16:30 Uhr ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Heimbuchenthal. Am Freitagmittag kam es auf der Staatsstraße 2308 zu einer Berührung zweier Pkw, wobei von beiden Fahrzeugen der Außenspiegel abbrach. Der Fahrer des VWs blieb nach dem Vorfall umgehend stehen und verständigte die Polizei. Der Fahrer des Unfallgegners, bei dem es sich um einen silbernen BMW handelt, hingegen, fuhr ohne stehenzubleiben weiter. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Unfallflucht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf die abgebrochenen Außenspiegel im Wert von jeweils ca. 300 Euro.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg