"Verträumte Angelegenheit" in Obernburg - diese Bilanz zieht die Polizei

Die PI Obernburg und Angehörige der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg sowie der VPI Aschaffenburg-Hösbach waren mit starken Kräften am Einsatzgeschehen beteiligt gewesen. Nach polizeilicher Bewertung handelte es sich um eine gelungene Veranstaltung, bei der es zu keinen nennenswert relevanten Sicherheitsstörungen kam. Die Besucher verhielten sich friedlich und bezüglich der nötigen verkehrslenkenden Maßnahmen einsichtig und kooperativ. Im Zusammenhang mit dem Ereignis kam es zu einer Reihe an festgestellten und zur Anzeige gebrachten Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Diebstahl aus einer Scheune

Mömlingen. In der Zeit vom 30.05.19, 20:00 Uhr, bis 01.06.19, 16:45 Uhr, wurde aus einer Scheune in der Schafgasse eine Motorsäge samt Zubehörteilen durch einen unbekannten Täter entwendet.

Mobiltelefon aus Handtasche gestohlen

Großwallstadt. Am Samstag bemerkte eine Kundin eines Supermarktes Am Südkreisel bei ihrem Einkauf um 15:20 Uhr, dass ein bislang unbekannter Täter einen offenbar günstigen Moment nutze, um das hochwertige Mobiltelefon aus ihrer Handtasche zu entwenden.

Vorfahrt missachtet

Kleinwallstadt. Am Samstag um 12:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Mittlere Torstraße/Wallstraße ein Unfall zwischen einem Audi-Fahrer und einer Skoda-Fahrerin, bei dem ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro entstand. Der 54-jährige Lenker des Audis übersah die bevorrechtigte 35-Jährige mit ihrem Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt und der Skoda musste abgeschleppt werden.

Kfz-Anhänger in Gewerbegebiet gestohlen

Erlenbach a.Main. Erst am Samstag um 08:00 Uhr bemerkten die Betreiber einer Fahrschule, dass ihr Pkw-Anhänger, Hersteller Böckmann, den sie am 13.05.19, gegen 16:00 Uhr, in der Dr.-Gammert-Straße abgestellt hatten, gestohlen wurde. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Der Zentralachsanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.700 kg wurde mit amtlichem Kennzeichen, Zulassungsbereich MIL, entwendet.

Polizei Obernburg/mkl