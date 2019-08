Versuchter Wohnhauseinbruch in Krombach

Um 22.50 Uhr hatte der Hauseigentümer, der sich im ersten Stock befand, verdächtige Geräusche gehört. Er bemerkte dann eine dunkel gekleidete Person, die um die Hausecke rannte und im Dunkeln verschwand, weshalb er die Polizei verständigte. Bei der Tatbestandaufnahme durch die Polizei wurde dann festgestellt, dass der Täter mehrfach versucht hatte, gewaltsam an verschiedenen Fenster in das Haus einzudringen. Da der Hausbesitzer hierdurch aufmerksam wurde, musste der Täter schließlich sein Heil in der Flucht suchen.

Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber blieb bisher erfolglos. Bei seinem Einbruchsversuch verursachte der Unbekannte einen Schaden von 1.000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Altglascontainer mit grüner Farbe besprüht

Wiesen: In der Nacht von Montag auf Dienstag besprühte ein Unbekannter in der Sternstraße einen Altglascontainer mit verschiedenen Symbolen und Zahlen in grüner Farbe. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

vd/Polizei Alzenau