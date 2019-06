Versuchter Überweisungsbetrug in Marktheidenfeld

Die Bank hatte Dank aufmerksamer Mitarbeiter die Überweisung nicht ausgeführt und informierte den Kontoinhaber. Die Polizei führt nun Ermittlungen gegen Unbekannt wegen der Urkundenfälschung und des versuchten Überweisungsbetruges.

Bengalfeuer – Suche nach Geschädigten: Erlenbach

Ergänzend zum Pressebericht vom 31.05.2019 sucht die Polizeiinspektion Marktheidenfeld nach weiteren Geschädigten, die den Rauch des Bengalfeuers eingeamtet haben oder anderweitig gesundheitlich beeinträchtigt wurden. Betroffene Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 zu melden.

Von der Fahrbahn abegekommen: Marktheidenfeld

Am Montagnachmittag befuhr eine 67-jährige Auto-Fahrerin die B8 von Altfeld nach Marktheidenfeld. Sie kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Grünfläche. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro, die Fahrerin selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Verkehrsunfall auf Firmenparkplatz: Wiebelbach

Am Montag gegen 08.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugführerinnen auf einem Firmenparkplatz in Kreuzwertheim. Als die Fahrerin des voraus fahrenden Autos einparken wollte, touchierte die Fahrerin des darauffolgenden Fahrzeugs mit ihrer linken Fahrzeugfront den rechten Kotflügel des ersten Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/red