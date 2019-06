Versuchter Mord: Polizei nimmt Aschaffenburger in Stuttgart fest

Der Wohnsitzlose, der aus Aschaffenburg stammt und sich zuletzt im Main-Kinzig-Kreis aufgehalten hat, soll mit Absicht in eine Menschengruppe gefahren sein. Laut der Hanauer Staatsanwaltschaft hatte diese vor zwei Wochen einen entsprechenden Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Am Donnerstag nahmen ihn Ermittler an seiner Arbeitsstelle fest.

Am Abend des 25. Mai 2019 soll es bei einer privaten Geburtstagsfeier in der Brentanostraße in Nidderau-Heldenbergen zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und weiteren Gästen gekommen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich um kurz nach Mitternacht betrunken in sein Auto setzte, um die Party zu verlassen. Die Trunkenheitsfahrt wollten einige Gäste wohl verhindern, sie sich hinter das Auto.

Davon ließ sich der Aschaffenburger nicht aufhalten. Zeugen gaben an, dass er plötzlich mit Vollgas auf die hinter dem Wagen stehende Gruppe losgefahren sein soll. Einige junge Leute sprangen in letzten Moment zur Seite, einen 20 Jahre alter Mann aus Nidderau erfasste der Wagen und schleuderte ihn zu Boden.

Der Beschuldigte fuhr nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Hanau zwei weitere Male absichtlich über den bereits am Boden liegenden Verletzten, dann fuhr er davon. Wie durch ein Wunder erlitt das Opfer »nur« eine Platzwunde, Prellungen und Schürfwunden. Gleichwohl musste er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach der Festnahme in Stuttgart sollte der Beschuldigte dort am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und Untersuchungshaft erlassen werden.

rbb