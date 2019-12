Versuchter Einbruch in Kreuzwertheimer Firma

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Lagerbereich der Firma ein und richteten dabei Sachschaden in Höhe von 500 € an. Obwohl in Schränken nachgeschaut wurde, konnten bis dato keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Tankbetrug in Marktheidenfeld aufgeklärt

Ein Tankbetrug vom 05.12.19 konnte nun nach Einsehen der Videoaufzeichnungen aufgeklärt werden. So zeigte sich, wie ein VW Passat aus dem Bereich Frankfurt durch den Beifahrer zunächst mit Super-Benzin betankt wurde. Während der Pkw danach zur Seite gefahren wurde, lief dieser zwar Richtung Verkaufsraum, setzte sich dann aber ohne diesen zu betreten ins Auto, das anschließend wegfuhr. Die Tankschuld betrug immerhin 90 €. Ermittlungen über die hessische Polizei wurden eingeleitet.

vd/Polizei Marktheidenfeld