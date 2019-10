Versuchter Einbruch in Dieburg - Polizei sucht Zeugen

Beim anschließenden Nachschauen gegen 1 Uhr war jedoch niemand zu sehen. Allein ein geringer Schaden im Bereich des Türschlosses lies darauf schließen, dass Einbrecher versucht haben müssen in das Haus einzudringen. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass das eingeschaltete Licht die Eindringlinge aufgeschreckt haben könnte. Zeugen, die gegen Mitternacht in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Polizei Südhessen/ienc