Versuchter Einbruch in Agrarhandel in Gemünden

Wie sich herausstellte, gelang es den bislang unbekannten Tätern ein Fenster neben der Haupteingangstüre zu öffnen und so in das Innere einzusteigen. Ohne Beute verließen sie das Objekt wieder und beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen konnten in und um die Tatörtlichkeit keine Personen mehr angetroffen werden.

Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351 / 9741-0. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet?

Brieftaube verließen die Kräfte