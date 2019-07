Versuchte Flucht aus Karlstein endet am Streifenwagen

Um 22 Uhr befuhr eine Streife der Alzenauer Polizei die Hörsteiner Straße. Dabei entdeckte sie einen Radfahrer, der dort ohne Licht unterwegs war. Der Fahrer wurde zunächst über den Lautsprecher angesprochen, worauf er allerdings nicht reagierte. Der Streifenwagen fuhr deshalb auf die gleiche Höhe und nun erfolgte über das Beifahrerfenster eine persönliche Ansprache, was auch nicht zum Erfolg führte. Um den Radfahrer schließlich zu kontrollieren überholte das Streifenfahrzeug und stellte den Pkw auf Höhe des Teichwegs ab. Als der Beifahrer gerade aussteigen wollte, versuchte der Radler an der geöffneten Beifahrertür vorbeizufahren. Er blieb dabei mit seiner Pedale an der Tür hängen und kam zu Fall. Er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Den Grund für die versuchte Flucht brachte die anschließende Kontrolle zum Vorschein. Zum einen konnten bei dem jungen Mann 37 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem ergab ein Alkotest einen Wert von 0,62 Promille, weshalb die obligatorische Blutentnahme folgte. An dem Streifenwagen entstand an der Tür ein Schaden von circa 1.500 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei. Der junge Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Vorfahrtsunfall - Auto gegen Motorrad

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Noch relativ glimpflich endete ein Vorfahrtsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad am Dienstagmittag in Dörnsteinbach. Um 13 Uhr wollte eine 40-jährige Opel-Fahrerin von der Straße Kiesgraben geradeaus über die vorfahrtsberechtigte Spessartsraße in den Schlehbuschweg fahren. Dabei übersah sie offenbar einen 53-jährigen Triumph-Fahrer, der auf der Spessartstraße in Richtung Niedersteinbach fuhr. Da der Kradfahrer noch abbremsen konnte, kam es nur zu einem leichten Kontakt, bei dem der Motorradfahrer stürzte. Er blieb dabei unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf knapp 4.000 Euro geschätzt.

Zwei Graffiti Fälle in Alzenau - Zeugen gesucht

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Sonntag besprühte ein Unbekannter am Terroir-f in den Michelbacher Weinbergen die Metallaussichtshütte mit pinker Farbe. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Außerdem wurden zwischen Donnerstag, 18.07.19, und Samstag, 27.07.19, verschiedene Gegenstände im Generationenpark mit schwarzer Farbe besprüht. Auch in diesem Fall beträgt der Schaden circa 500 Euro. In beiden Fällen hat die Stadt Alzenau für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Außenspiegel abgetreten

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Dienstag trat ein Unbekannter den Außenspiegel eines Toyota, der in der Theodor-Simoneit-Straße geparkt war, ab. Die Tatzeit dürfte um 01 Uhr gewesen sein, da die Fahrzeugbesitzerin zu dieser Zeit einen Schlag und laute Stimmen hörte. Der Schaden beträgt 150 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau