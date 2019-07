Vermisster Schwimmer auf Insel im Main gefunden

Zu einer Vermisstensuche im Main rückten Feuerwehr und Wasserwacht in den Aschaffenburger Floßhafen aus.

Gegen vier Uhr war eine Gruppe junger Leute am Mainufer unterwegs, als ein 19-Jähriger in den Main sprang und von seinen Freunden nicht mehr gefunden wurde. Daraufhin verständigten sie per Notruf die Rettungskräfte.

Main und Ufer abgesucht

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und Rotem Kreuz rückte in den Bereich des Floßhafens aus und suchte den Uferbereich und den Main ab.

Schnell konnte der Mann schließlich auf der Mittelinsel gefunden und mit einem Boot ans Ufer gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen blieb er unverletzt und erlitt lediglich eine leichte Unterkühlung. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert.

rah/ves