Vermisste 80-jährige Mainaschafferin wohlauf

Mit diesem Text bat die Polizei am Sonntag um die Mithilfe der Bevölkerung:

Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte, wo sich die Seniorin aufhalten könnte. Daher bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Die 80-jährige muss ihre Wohnung in Mainaschaff am Sonntag, im Zeitraum zwischen 04.00 Uhr und 11.00 Uhr, verlassen haben. Sie ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Es ist möglich, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Darüber hinaus ist sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes auf Medikamente angewiesen.

Die Vermisste ist 160 cm groß, schlank und hat kurze schwarz-graue Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Möglicherweise trägt sie eine Brille.

Wer sie eit ihrem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/8570 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Polizei Unterfranken/mkl