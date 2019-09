Vermeintlicher Deckeneinsturz sorgt für Großalarm im Raum Marktheidenfeld

Gegen 20:15 Uhr meldete die Leitstelle der Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „Gebäudeeinsturz“, dass in einem Marktheidenfelder Mehrfamilienhaus eine Decke eingestürzt sei. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten.

Insgesamt neun Feuerwehren, die Führungsdienstgrade der Kreisbrandinspektion Main Spessart sowie der Fachberater des Technischen Hilfswerks Marktheidenfeld wurden zur Einsatzstelle entsandt.

Die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr Marktheidenfeld konnten jedoch schnell Entwarnung geben: zwar war in einem Badezimmer des Wohnhauses ein größeres Stuck einer Zwischendecke herabgefallen, jedoch wurde durch die Trümmer keine Person verletzt. Zur Prüfung der Statik des Wohnhauses wurde ein Statiker hinzugezogen, der auch klären soll, ob die Bewohner die Nacht in ihren Wohnungen verbringen können.

Außer der örtlich zuständigen Feuerwehr Marktheidenfeld konnten alle weiteren Einsatzkräfte die Einsatzfahrt abbrechen. Das Technische Hilfswerk sicherte das Gebäude und stützte die umliegenden Deckenbereiche ab.

mkl/Feuerwehr Marktheidenfeld