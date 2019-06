Verlorener Pflasterstein verursacht Verkehrsunfall bei Kleinheubach

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offensichtlich am späten Samstagmittag gegen 14 Uhr auf der B469 auf Höhe von Kleinheubach den roten Pflasterstein verloren, der auf der Fahrbahn liegen blieb. Ein kurz darauf nachfolgender Pkw-Fahrer konnte dem Stein nicht mehr ausweichen und überfuhr diesen mit seinem linken vorderen Reifen. Dadurch wurde der Reifen samt Felge so stark beschädigt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise zu dem Verursacher.

Sachbeschädigung in Amorbach

Amorbach. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bauhofstraße in Amorbach zwei Gartenzäune und ein Werbeschild. Offensichtlich hatten dieselben Personen auch in der Schneeberger Straße zwei öffentliche Mülleimer aus deren Verankerung gerissen und in die Mut geworfen. Es konnten bisher keine Hinweise auf die Täter erlangt werden.

Polizei Miltenberg/mm