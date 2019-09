Verlorene Stütze verursacht Unfall in Niedernberg

Ein 24-jähriger fuhr mit seinem Daimler die Strecke entlang als plötzlich ein größeres Teil vor ihm auf der Fahrbahn auftauchte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr darüber. Hierbei beschädigte er sich die Ölwanne und den Unterboden seines Fahrzeugs. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei der anschließenden Unfallaufnahme fest, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Stützfuß, welcher vermutlich von einem landwirtschaftlichen Anhänger stammt, handelt.

Dieser wurde wahrscheinlich unbemerkt verloren. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Da die Fahrbahn durch das ausgelaufene Motorenöl stark verunreinigt wurde, mussten die Straßenmeisterei und der Kreisbauhof Aschaffenburg zur Fahrbahnreinigung verständigt werden. Dem Augenschein nach wurde der verlorene Stützfuß selbst hergestellt. Die Polizei erhofft sich über eine Veröffentlichung Hinweise zum Vorfall.

Außenspiegel abgefahren

Obernburg, Lkr. Miltenberg. In der Römerstraße wurde am Donnerstag gegen 16:00 Uhr an einem geparkten Pkw der Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es soll sich bei dem Verursacher laut einem Zeugen um einen Pritschenwagen handeln.Der Zeuge konnte jedoch kein Kennzeichen ablesen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Autos angefahren

Wörth, Lkr. Miltenberg. In der Zeit von 05:30 Uhr bis ca. 14:00 Uhr wurde ein geparkter BMW in der Presentstraße angefahren und beschädigt.Hierbei wurde das Kennzeichen verbogen und die Motorhaube zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Schaden an dem BMW wird auf ca. 550 Euro geschätzt.

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Einen Schaden an der hinteren Stoßstange und der Beifahrertüre stellte eine Dame am Donnerstag fest. In der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 11:40 Uhr hatte die Geschädigte ihren Pkw VW auf dem Parkplatz des alten Bauermarkts abgestellt. Ein Verursacher hatte sich nicht bei ihr gemeldet.Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg