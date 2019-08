Verlorene Möbelstucke auf der B27 fuhren zum Unfall bei Karlstadt

Der 54-jährige Fahrer eines Pick-Ups, hatte ein Sofa auf die offene Ladefläche geladen und war damit gegen 16 Uhr in Richtung Karlstadt unterwegs. Da die Einzelteile zumindest teilweise nicht richtig gesichert waren, verlor er ein Kopfteil des Sofas, welches eine entgegenkommende 33-jährige Fahrerin frontal mit ihrem Kleinwagen erfasste. Die sofortige Vollbremsung der Dame fuhrte dazu, dass eine hinter ihr fahrende 27-jährige VW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf das Heck auffuhr.

Alle Beteiligten, vor allem ein 2-jähriges Kleinkind im Fahrzeugfond des VWs, blieben glucklicherweise unverletzt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das kurz zuvor gekaufte Möbelstuck war völlig zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000,- Euro. Neben dem Neukauf seines Sofateils, erwarten den Fahrer des Pick-Ups jetzt ein Bußgeld in Höhe von 100,- Euro und einem Punkt in Flensburg. Der mangelnde Sicherheitsabstand der VW-Fahrerin schlägt mit 35,- Euro zu buche.



Pkw zerkratzt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Nur eine dreiviertel Stunde hatte ein 54-jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt seinen Pkw abgestellt woraufhin dieser verkratzt wurde. Der Mann parkte am Samstag zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr mit seinem Opel in der Sichersdorfer Straße 29. Ein Unbekannter verkratzte daraufhin das am Straßenrand geparkte Fahrzeug auf der rechten Seite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

mkl/Polizei Karlstadt