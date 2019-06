Verletzte Sozia bei Motorrad-Unfall bei Mömbris

Während des Überholvorgangs wich der Fahrer des Lkws einem herunterhängenden Ast aus und zog sein Gefährt auf die linke Fahrbahnseite. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der Kradfahrer in den Graben und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich die 50-jährige Sozia am Handgelenk. Sie wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsschild umgefahren

Karlstein, Lkr. Aschaffenburg. Die Fahrerin eines Pkw Peugoet touchierte am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Feldstraße ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro

Junger Mann bei Bahnunfall verletzt

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Bahnunfall zog sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 23-jähriger Mann mittelschwere Verletzungen zu. Auf dem Nachhauseweg von einem Fest verlor der junge Mann seinen Schuh im Gleisbett in der Straße Zur Pfingstweide. Zusammen mit seiner 29-jährigen Begleiterin suchten sie mit der Taschenlampe des Handys den Schuh und bemerkten den herannahenden Güterzug zu spät. Während die junge Frau noch rechtzeitig das Gleisbett verlassen konnte, wurde der Mann von der Sogwirkung des Zuges erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde mit einer offenen Unterschenkelfraktur mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Bahnstrecke wurde in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr, Sanitäter, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn und die Bundespolizei befanden sich vor Ort.