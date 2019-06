Verletzte Katze in Gemünden gefunden

Die Katze konnte eingefangen und dem Tierheim Lohr übergeben werden. Die rot-weiße, weibliche Katze war nicht gechippt und nicht tätowiert. Der Besitzer kann sich mit dem Tierheim Lohr in Verbindung setzen.

Traktor ausgewichen und dabei Auto geschädigt

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Umleitungsstrecke in Richtung Schaippach zu einem Beinahe-Unfall. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW die Fortsetzung des Schneckenweges durch den Wald in Richtung Schaippach. Dabei kam ihm seinen Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ein Fendt-Traktor entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Autofahrer nach rechts aus und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Hierbei wurde der Unterboden beschädigt. Weiterhin entstanden Kratzer an der Schiebetüre und an der Felge. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Traktorfahrer fuhr einfach weiter. Der Traktor konnte kurze Zeit später am Sportplatz parkend festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Geldbörse entwendet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag, im Zeitraum von 9 bis 9.30 Uhr, befand sich eine 24-jährige Frau beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Weißenstraße in Gemünden. Hierbei legte sie ihren Geldbeutel mit einem größeren Bargeldbetrag kurzzeitig in einem Regal ab. Später bemerkte sie das Fehlen des Geldbeutels. Eine Nachsuche verlief ergebnislos.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Reifen beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wendete der 50-jährige Lastwagen-Fahrer auf dem Gelände des ehemaligen Kupsch/Deichmann-Marktes in der Weißensteinstraße in Gemünden. Hierbei überfuhr er mit seinem rechten Hinterreifen einen noch im Boden befindlichen, abgesägten Rest eines Verkehrszeichens und beschädigte hierbei den Reifen seines Lasters.

ves/Polizei Gemünden