Verkehrszeichen in Gemünden angefahren und geflüchtet

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden am Schild wird auf 100,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 093 51/97410.

Wildunfall in Kleinwernfeld

Gemünden a. Main, OT Kleinwernfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochabend querte ein Waschbär die Kreisstraße MSP 11. Der 32-jährige Fahrer eines Pkw Seat konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Fehler beim Überholen

Karsbach, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Passat die B 27 von Weyersfeld in Richtung Höllrich. Er befand sich als zweites Fahrzeug in einer Kolonne hinter einem Sprinter. Als der VW-Fahrer zum Überholen des Sprinters ansetzte, übersah er, dass sich bereits ein nachfolgender, 77-jähriger BMW-Fahrer im Überholen und damit direkt neben dem VW befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Außenspiegel abgetreten

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Wie erst jetzt bei der Polizei gemeldet, wurde bereits in der Silvesternacht der Außenspiegel eines im Brückleinsweg abgestellten Pkw beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter traten vermutlich gegen den Spiegel, wobei das Gehäuse zu Boden fiel und die Halterung beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

