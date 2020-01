Verkehrsunfallflucht vor Arztpraxis in Bürgstadt

Beim Öffnen der Fahrertüre beschädigte er einen daneben stehenden Mazda derart, dass eine Delle und Kratzer entstanden. Der Fahrer des Mercedes ging im Anschluss in die dortige Arztpraxis und entfernte sich später vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrzeug des Verursachers machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg zu wenden.

Verkehrsunfallflucht

Großheubach. Am Samstag, zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen Ford Mondeos mit Rosenheimer Kennzeichen seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Industriestraße. Als er zu seinem Ford zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg zu wenden.

Polizei Miltenberg/mkl