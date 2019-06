Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Alzenau

Um 16.30 Uhr wollte eine 52-jährige Nissan-Fahrerin von Mömbris kommend nach links auf die Industriestraße abbiegen. Da die dortige Ampelanlage wegen eines Defekts dauerhaft Rot für Linksabbieger zeigte, fuhr sie wieder auf den Fahrstreifen für den Geradeausverkehr. Dabei übersah sie offenbar den Ford eines 24-jährigen Mannes, der in Richtung Hanau fuhr. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er auf das Heck des Nissan auffuhr. Nach dem Unfall klagten beide Fahrer über Nackenschmerzen.

Auffahrunfall: Blankenbach

Am Donnerstagmorgen um 07.45 Uhr fuhr eine 20-jährige Fiat-Fahrerin in der Hauptstraße auf den Ford einer 20-jährigen Frau auf. Diese hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro.

Auto zerkratzt: Mömbris-Königshofen

Zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen wurde ein Hyundai, der im Finkenweg abgestellt war, von einem Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Handy geklaut: Kahl

Am Mittwochabend wurde ein junger Mann auf dem Campingplatz in Kahl bestohlen. Gegen 22 Uhr war der 20-jährige Mann von einer unbekannten Frau umarmt worden. Wenig später musste er dann feststellen, dass sein iPhone, das er in einer Bauchtasche hatte, spurlos verschwunden war. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/ienc