Verkehrsunfall mit Schülerin in Aschaffenburg-Damm: Zeugen gesucht

Das Kind lief in der Mühlstraße und wollte auf Höhe der Haidstraße den Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde das Mädchen von einem Pkw leicht an der linken Körperseite erfasst und stürzte gegen einen Zaun. Die Fahrerin vergewisserte sich, ob es der Schülerin gut gehe, diese gab jedoch an, dass sie keine Verletzungen habe. Die Pkw-Fahrerin setzte ihre Fahrt daraufhin fort. Im Nachgang verspürte die Schülerin Schmerzen am Ellenbogen. Die Fahrerin fuhr einen kleinen weißen Pkw und wird auf rund 40 Jahre geschätzt, trägt lange blonde Haare.

In diesem Zusammengang bittet die Polizei Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Polizei Aschaffenburg/mm