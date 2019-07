Am Dienstagnachmittag kam es an einer Gabelung in Reuchelheim zu einem Verkehrsunfall, da ein 61-jähriger Pkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Pedelecs übersah. Dessen Fahrer wurde frontal erfasst und landete auf der Motorhaube. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weiterhin entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Meldung der Polizei Karlstein