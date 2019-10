Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Partenstein

Auf Höhe der dortigen Schäferei kam ihm ein weißer VW-Bus entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es dann zu einem Anstoß der beiden Außenspiegel. Durch die Wucht des Aufpralles wurde auch die Seitenscheibe der Fahrertüre zersplittert. Während der junge Mann nach dem Vorfall sofort anhielt, setzte der entgegenkommende Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Lohr sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Wiesthal: Wildunfall

Am Montag früh, gegen 5 Uhr wurden zwei Wildschweine von einem 18-jährigen Autofahrer erfasst. Der junge Mann war auf der Straße von Partenstein Richtung Krommenthal unterwegs, als eine Schweinerotte die Fahrbahn überquerte. Ein Tier blieb verendet an der Unfallörtlichkeit zurück. Der verständigte Jagdpächter versuchte noch das zweite Tier aufzufinden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Polizei Unterfranken/ienc