Verkehrsunfall in Miltenberg: Fußgänger schwer verletzt

Der Fahrer eines Toyota-Corola befuhr zunächst mit seinem Pkw die

Martin-Vierengel-Straße und bog von dieser nach links in die Benzstraße ab. Hierbei

übersah er einen Fußgänger, der die Benzstraße in Richtung „Fripa“

(Friedrich-Papier-GmbH) überquerte. Es kam in der Benzstraße zum Zusammenstoß

zwischen Pkw und Fußgänger. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger schwer

und musste aufgrund seiner Verletzungen ins Erlenbacher Krankenhaus eingeliefert werden. Am

Auto wurden die Fahrzeugfront eingedrückt und die

Windschutzscheibe beschädigt.



Zahnbürsten-Dieb fliegt im Zug auf: Geschädigter gesucht

Erlenbach. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wurde in der

Regionalbahn in Erlenbach ein Mann von Polizisten der Dienststelle Miltenberg kontrolliert. Hierbei konnte

Diebesgut sichergestellt werden: zwei originalverpackte elektrische Zahnbürsten und zwei

Flaschen Whiskey. Während die entwendeten

Whiskeyflaschen einem örtlichen Supermarkt zugeordnet werden konnten, konnte die

Herkunft der originalverpackten elektrischen Zahnbürsten bisher nicht nachvollzogen

werden. Diese stammen vermutlich auch aus einem örtlichen Markt oder Geschäft. Die Polizei sucht nun den oder die Geschädigten.



Glühwein-Diebstahl in Miltenberg

Miltenberg. Zwischen 10 Uhr und 10.20 Uhr am Donnerstag ereignete

sich in Miltenberg in der Mainstraße, Höhe Alte Volksschule, ein Diebstahl. Nach

Angaben des Geschädigten stellte dieser vor der Eingangstür

seines Wohnhauses kurzfristig ein Paket mit Glühweinflaschen und Gläsern ab.

Als er es dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder an sich nehmen wollte, war es

spurlos verschwunden. Aufgrund der Gesamtumstände muss von einem Diebstahl

ausgegangen werden. Bei Anzeigenaufnahme waren keine Täterhinweise zu erlangen.

Betäubungsmitteldelikt in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Samstag gegen 0.30 Uhr wurde in Kleinheubach in der Poststraße ein

17-jähriger Jugendlicher einer Polizeikontrolle unterzogen. Als er von dem kontrollierenden Polizeibeamten angesprochen wurde, begann der junge Mann sofort

zu flüchten. Die Flucht dauerte nicht lange und er konnte durch den

Polizeibeamten eingeholt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte

sich heraus, warum der Jugendliche sofort die Flucht antrat. In seiner Tasche konnte Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Den Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Freitag gegen 16.10 Uhr ereignete sich im Mittelgewann in Kleinheubach

ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren und der einen Gesamtsachschaden

von rund 62.000 Euro zur Folge hatte. Die Fahrerin eines Pkw, Mazda, befuhr zum

Unfallzeitpunkt die Straße Im Mittelgewann von der Friedenstraße

kommend, in Fahrtrichtung Rüdenauer Straße. Auf Höhe der Einmündung der Rüdenauer

Straße bog sie nach rechts in diese ab. Ein weiterer Pkw-Fahrer, der mit seinem

Daimler-Benz der Mazdafahrerin entgegen kam, wollte

zum gleichen Zeitpunkt nach links ebenfalls in

die Rüdenauerstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es dann

zur Kollision der Autos. Während der Mazda beim Zusammenstoß um 180

Grad gedreht wurde, wurde der Daimler-Benz in

ein Gartengrundstück abgewiesen und blieb dort stark beschädigt stehen. An beiden

Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Am Gartengrundstück, in das

der Daimler-Benz abgewiesen, wurde entstand ebenfalls nicht unerheblicher

Sachschaden. Personenschaden wurde bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei

nicht geltend gemacht.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Amorbach

Amorbach. Am Freitag gegen 6.20 Uhr ereignete sich in der Amorbacher Debonstraße (ST

2311) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Der Fahrer

eines Ford Focus, befuhr zum Unfallzeitpunkt die untergeordnete Schneeberger Straße

und bog in die bevorrechtigte Debonstraße ab. Hierbei übersah er einen

Kleintransporter, der in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Auf

der Debonstraße kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Personenschaden wurden vor Ort nicht

geltend gemacht.

Polizeiinspektion Miltenberg/mm