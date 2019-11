Verkehrsunfall in Marktheidenfeld

Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Kia gegen 16.45 Uhr die Ulrich-Willer-Straße, vom Dillberg kommend, in Richtung Südring. Diesen wollte sie in Richtung Innenstadt überqueren. Aufgrund der Baustelle an der Kreuzung Südring/Würzburger Straße war das Verkehrsaufkommen sehr hoch und ein Überqueren des Südrings schwierig. Nachdem ein Autofahrer aus Richtung Lengfurt und ein Autofahrer auf der Abbiegespur aus Richtung Marktheidenfeld hielten, fuhr die Frau an und wollte die Kreuzung passieren. In diesem Moment kam aus Richtung Marktheidenfeld von rechts auf der Geradeausspur eine 46-jährige Fahrerin mit einem VW Touran, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Baugerüst entwendet: Urspringen

Ein Baugerüst im Wert von 7000 Euro wurde in der Zeit von Mittwoch 08.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, entwendet. Dieses befand sich auf einer Baustelle im Neubaugebiet in der Straße „An der Stocke“. An den Gerüstteilen befinden sich auffällig orange Markierungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich: Marktheidenfeld

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Donnerstagmorgen zu einer Kollision zweier Autos im Kreuzungsbereich. Der 21-jährige Fahrer eines 3er BMW wollte gegen 06.45 Uhr von Michelrieth kommend an der Kreuzung nach links in Richtung Marktheidenfeld abbiegen. Nachdem die Ampelanlage grün zeigte und ein Bus vor ihm ebenfalls nach links abbog, folgte er und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, geradeaus entgegenkommenden VW Polo und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3500 Euro. Beide Fahrzeuge waren anschließend noch fahrbereit.

Polizei Marktheidenfeld/ienc