Verkehrsunfall auf B 276 durch Bremsmanöver

Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem VW die Staatsstraße in Richtung Partenstein und wollte nach eigenen Angaben die Bremstrommeln seiner Hinterachse von Rost befreien. Als der Mann deshalb während der Fahrt die Handbremse betätigte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke konnte noch nicht beziffert werden.

nico/PI Lohr