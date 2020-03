Verkehrsrowdys in Partenstein unterwegs

Auf der Westtangente ist es am Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, zu Unstimmigkeiten zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ein schwarzer Opel Corsa, sowie ein gelber Kleinwagen, überholten sich gegenseitig und bremsten sich aus. Nach einem persönlichen Aufeinandertreffen der beiden männlichen Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Partenstein, fuhr der gelbe Kleinwagen in unbekannte Richtung davon. Der Fahrer des gelben Kleinwagens wird wie folgt beschrieben: 185 cm groß, kräftig, blond.

Zeugen, die diesen Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zum Kleinwagen und/oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohr zu melden (09352/87410).

stru/ Quelle: Polizei Lohr