Verkehrskontrolle in Frammersbach - Urkundenfälscher gefasst

Am Donnerstag, gegen 15:55 Uhr, wurde in Frammersbach in der Orber Straße ein Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung der Personalien des 45-jährigen Fahrzeugführers ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vorliegt. Folglich wurde er zunächst zur Dienststelle der PI Lohr gerbracht. Hier konnte festgestellt werden, dass der 45-Jährige den Haftbefehl durch eine Zahlung von 900 Euro abwenden kann, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen.

Den genannte Betrag konnte der Verhaftete schließlich organisieren und so die Polizei in Lohr wieder als freier Mann verlassen.

Unfallflucht in Lohr - Volvo gerammt

Lohr. Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 12:30 und 16:00 Uhr, wurde ein grauer Volvo S60, der auf einem öffentlichen Parkplatz auf Höhe der Färbergasse 4 in Lohr abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeugführer an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden am Volvo wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

dc/Meldungen der Polizei Lohr