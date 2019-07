Verkäuferin bewahrt Mann vor Betrug in Gemünden

Wegen der Übergabemodalitäten wollte er sich wieder melden.

Am darauffolgenden Montag rief dieser Mann erneut an und teilte mit, dass das Geld durch Sicherheitsbeamte und einem Notar gebracht werden würde. Die Notargebühren und die Gebühren für den Geldtransport in Höhe von 900 Euro müssten allerdings vorab per Wertgutscheine „iTunes“ übergeben werden.

Der 65-Jährige, glücklich über seinen Gewinn, kaufte in einem Drogeriemarkt, sowie in einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße „iTunes“ für 800,- Euro. Dabei schöpfte eine wachsame Verkäuferin des Trabold-Marktes Verdacht und verständigte die Polizei. So konnte der 65-jährige Mann kurze Zeit später beim Betreten eines Elektronikmarktes durch die Polizei angetroffen und über die Betrugsmasche belehrt werden, bevor er die letzten „iTunes“ kaufen und die Codes den Betrügern mitteilen konnte. Es kam dadurch nur zu einem versuchten Betrug und der Bürger sparte sich letztendlich 900,- Euro.

Ein großes Lob nochmals an die Verkäuferin des Edeka-Frischecenters. Ohne ihre Aufmerksamkeit und die Verständigung der Polizei wäre der 65-Jährige sicher Opfer dieses Betrugsphänomens geworden.

Bürger, insbesondere Senioren werden wie schon mehrfach polizeilich darauf hingewiesen, derartigen Anrufen keinen Glauben zu schenken. Dies gilt auch für die weiteren Betrugsphänomenen wie „Enkeltrick“, falsche Bedienstete und Polizeibeamte“.

Fahrrad entwendet: Gräfendorf

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr stellte ein 17-jähriger Jugendlicher sein Fahrrad auf dem Festplatz am Sportfest in Gräfendorf unverschlossen ab. Am Montagmittag stellte er fest, dass das Rad entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarz/grünes Mountainbike „Bergamont Vitox“ im Zeitwert von circa 100 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf das vermisste Rad erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Cannabis-Pflanzen aufgefunden und sichergestellt: Gemünden

Im Rahmen von Ermittlungen wurden am Montagmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses zwei Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt. Außerdem befanden sich in der Wohnung noch eine Feinwaage, Verpackungstütchen sowie Betäubungsmittel-Gebrauchsutensilien. Die Polizei ermittelt wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz - illegaler Anbau von Betäubungsmitteln.

Einhandmesser bei Gericht mitgeführt: Gemünden

Am Montagvormittag wurde im Rahnen der Einlasskontrolle am Amtsgericht Gemünden ein 51-jähriger Mann durchsucht. Hierbei wurde festgestellt, dass er ein Einhandmesser mitführte. Das Messer wurde vom Wachpersonal einbehalten. Außerdem erhält er eine Ordnungswidrigkeitenanzeigewegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Traktor ausgewichen und dabei Auto beschädigt: Polizei sucht dringend eine Auto-Fahrerin als Zeugin: Rieneck

Wie bereits im Pressebericht vom 27.Juni berichtet, kam es am Mittwoch, 26.06.2019, auf der Umleitungsstrecke in Richtung Schaippach, zu einem Beinaheunfall. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW die Fortsetzung des Schneckenweges durch den Wald in Richtung Schaippach. Dabei kam ihm seinen Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ein Fendt-Traktor entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Auto-Fahrer nach rechts aus und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Durch ein Gutachten wurde mittlerweile bekannt, dass hierbei Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro am Auto entstanden ist.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach einer Autofahrerin als Zeugin, die den Unfallhergang beobachtet haben soll. Die blonde, etwa 30-jährige Frau hielt hinter dem geschädigten Autofahrer an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Sie gab zudem an, täglich diese Umgehung zu befahren. Die Zeugin wird dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

