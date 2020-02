Verhältnismäßig ruhiger Faschingssonntag in Hafenlohr

Bereits gegen 12:45 Uhr entdeckten die Gesetzeshüter bei der Personenkontrolle eines 18-Jährigen in der Oberen Hofäckerstraße eine geringe Menge Marihuana in seiner Jackentasche, welches beschlagnahmt wurde.

Zur gleichen Zeit wurde in der Bahnhofstraße bei einem 18-Jährigen ein verbotswidrig mitgeführtes Einhandmesser entdeckt, welches sichergestellt wurde.

Ein 15-jähriges Mädchen führte ebenfalls zur Mittagszeit einen Mix aus Eistee und Schnaps sowie Zigaretten mit sich. Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle wurde die junge Dame ihrer Mutter in Marktheidenfeld übergeben. Dabei stellte sich heraus, dass diese ihrer Tochter den Alkohol sowie die Zigaretten besorgt hatte.

Gegen 16:00 Uhr wurde eine Softairpistole sichergestellt. Mehrere Polizeibeamte standen im Rahmen des Faschingsumzugs an der Bushaltestelle in der Hauptstraße, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein 17-jähriger lief. Er zog seine Waffe und deutete Schüsse in Richtung der Polizisten an. Da diese Softairpistole einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sah und der junge Mann sie während der Faschingsveranstaltung mit sich führte, wurde diese sichergestellt.

Etwa eine Stunde später musste einem stark betrunkenen Mann geholfen werden. Der 52-Jährige war gestürzt und blutete stark. Bei ihm wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Anschließend brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 17:50 Uhr ließ sich ein 25-Jähriger einen Joint schmecken. Beim Erblicken einer Polizeistreife ließ er diesen fallen und versuchte ihn unter seinem Fuß zu verbergen. Auch dieses Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

In allen Fällen folgen polizeiliche Anzeigen.

vd/Polizei Marktheidenfeld