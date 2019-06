Vergessene Geldbörse in Miltenberger Supermarkt gestohlen

Danach legte er die Geldbörse auf eine Ablage zum Einsortieren der Ware und vergaß diese. Das Portmonee lag nun vor den Fenstern im Innenraum des Selbstbedienungsmarktes. Kurze Zeit später bemerkte der Rentner das Fehlen seiner Geldbörse. Beim Zurückkehren jedoch war die schwarze Ledergeldbörse mit einigen hundert Euro Bargeld und persönlichen Karten bereits verschwunden.

Betäubungsmittel sichergestellt: Miltenberg

Am Mittwoch, kurz vor 1 Uhr, wurden in der Mainzer Straße die Insassen eines VWs einer Kontrolle unterzogen. Da den Beamten starker Marihuana-Geruch beim Öffnen entgegenschlug, wurde das Fahrzeug näher in Augenschein genommen. Es konnten circa 4,5 Gramm Marihuana sichergestellt und dem 20-jährigen Fahrer zugeordnet werden. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Fahrer mit zu viel Promille – Führerschein weg: Miltenberg

Am Mittwoch, gegen 1.10 Uhr, wurde in der Mainstraße der Fahrer eines Citroens einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch wahr, ein durchgeführter Alko-Test ergab 1,34 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Der 29-jährige Miltenberger muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Fahrrad beschädigt und Teile entwendet: Kleinheubach

Im Laufe des Dienstags wurde am Bahnhof in Kleinheubach an einem dort abgestellten Fahrrad ein nicht verschlossenes Fahrradschloss entwendet. Zudem wurden die Reifen plattgestochen, das Schutzblech verbogen und die Speichen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 70 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc