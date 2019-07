Verdacht auf Falschgeld in Lohr: Alte Scheine sorgen für Verwirrung

Am 7. Juli .2019 gegen Mittag wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein Mann sein Klavier im Internet zum Verkauf angeboten habe. Nun seien drei Männer bei ihm und wollen das bereits verpackte Klavier einladen. Diese haben das Klavier mit 3000 Euro Falschgeld bezahlt.

Nur wenige Minuten später konnten die drei Männer durch die eingesetzten Polizeistreifen festgesetzt und wegen des Verdachts der Geldfälschung vorläufig festgenommen werden.

Der Eigentümer des Klaviers übergab 15 200-Euro-Scheine an die Polizei, die ihm zuvor durch einen der Männer überreicht wurden. Das Geld habe er anhand eines Internetauftritts der Europäischen Zentralbank verglichen. So sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um Falschgeld handeln muss.

Die drei Männer als auch das vermeintliche Falschgeld wurden auf der Wache der Lohrer Polizei eingehend überprüft. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem „Falschgeld“ um echte Banknoten aus dem Jahr 2002 handelte.

Der Eigentümer des Klaviers hatte die übergebenen Geldscheine mit den seit 28.05.2019 im Umlauf befindlichen Banknoten verglichen. Nachdem diese voneinander abwichen, war für ihn klar, dass es sich um falsche Banknoten handeln müsse.

Die drei Männer wurden wieder zurück gebracht. Das Geld wurde ordnungsgemäß übergeben und das Klavier konnte schlussendlich verladen werden.

Lohr: Mit Roller auf Auto aufgefahren

Lohr am Main/Lkrs. Main-Spessart: Am Sonntag Nachmittag fuhr ein 55-Jähriger mit seinem hochmotorisierten Motorroller aus Unachtsamkeit auf einen Pkw auf. Dieser musste zuvor verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende Zweiradfahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät, fuhr auf das Heck des Pkw auf und kam dabei zu Fall. Der Mann war kurzzeitig bewusstlos und wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst ins Lohrer Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.