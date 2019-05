Verbotene Kräutermischung in Klingenberg sichergestellt

Am Mittwoch stellte eine Streife um 18 Uhr bei einer Personenkontrolle am Bahnhof bei einem 25-Jährigen eine Kleinmenge einer sog. verbotenen Kräutermischung sicher. Die Mischung enthielt Wirkstoffe, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und demnach einen strafbaren Besitz darstellen. Der junge Mann muss sich nun im Strafverfahren verantworten.

Wie gefährlich Kräutermischungen sein können, dazu ein Hintergrund unserer Blaulicht-Redaktion

Legal-Highs-Selbstversuch: Wie sich eine Main-Echo-Redakteurin strafbar machte

Mit ungültigem Führerschein unterwegs

Großwallstadt. Gegen 17:00 Uhr hielt am Mittwoch eine Zivilstreife einen 45-Jährigen Pkw-Lenker in der Alten Straße an, der einen tschechischen Führerschein vorlegte. Dieser war jedoch seit 2017 nicht mehr gültig. Der Mann aus dem Landkreis Miltenberg durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg