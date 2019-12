Ver junge Männer suchen Streit in Aschaffenburg - fünf Leichtverletzte

Am frühen Mittwochmorgen, den 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 2.20 Uhr, kam es zwischen zwei Personengruppen in der Bodelschwinghstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die eine Gruppe, bestehend aus drei jungen Männern zwischen 20- und 21 Jahren und einer 22-jährigen Frau, begegnete einer Gruppe von vier aggressiven jungen Männern. Ein Mann mit blonden Haaren aus dieser Gruppe schlug einem 21-jährigen unvermittelt mehrfach ins Gesicht. Dem Geschädigten fiel dabei sein Mobiltelefon aus der Hand, welches dabei beschädigt wurde. Nach weiteren Tätlichkeiten ausgehend von der aggressiven Gruppe, flüchteten die Geschädigten vom Tatort.

Anschließend begaben sich die vier Täter auf die andere Straßenseite und gerieten mit einem jungen Pärchen in Streit. In dessen Verlauf griffen sie das Pärchen körperlich an. Alle Geschädigte erlitten Verletzungen leichterer Art. Bei der aggressiven Gruppe soll es sich um vier junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahre gehandelt haben. Zeugenaussagen nach waren alle dunkel gekleidet. Der Haupttäter soll ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, sowie blonde, nach hinten gekämmte Haare gehabt haben.

Zeugen, welche die Auseinandersetzungen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aschaffenburg, unter der Tel.-Nr. 060217857-2230, in Verbindung zu setzen.

Autos beschädigt -Polizei nimmt Mann in gewahrsam

Am Dienstagmorgen, gegen 7.25 Uhr, wurde ein stark angetrunkener 24-jähriger Mann in der Cornelienstraße in einem Gebüsch liegend von Passanten aufgefunden. Beim Aufstehen riss er an einem in der Nähe geparkten Opel Astra den Außenspiegel ab.

Bei seinem weiteren Weg in Richtung Würzburger Straße trat er gegen einen Renault und verursachte eine Eindellung. Als er in der Würzburger Straße an einem Pkw Skoda den Scheibenwischer abriss, konnte er von einer Polizeistreife angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht und bis zum Nachmittag in einer Verwahrzelle untergebracht.

29-Jähriger Zusammengeschlagen - 26-Jähriger in gewahrsam genommen

Am frühen Mittwochmorgen, den 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 0.30 Uhr, verständigte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Würzburger Straße die Polizei, nachdem eine Personengruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, mit einem 29-jährigen in Streit geriet und zwei, stark angetrunkene, 25- und 26-jährige Männer aus der Gruppe anschließend auf den 29-jährigen einschlugen. Selbst als der Geschädigte auf dem Boden lag, wurde nicht von ihm abgelassen. Als sie bemerkten, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete die Gruppe in einem schwarzen BMW von der Tankstelle.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und wird sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern, konnte der BMW mit drei Männern, gegen 03.20 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hanauer Straße angetroffen werden. Auch hier verhielten sich die beiden Haupttäter den Kunden gegenüber ungebührlich und aggressiv. Als die Beamten die Personengruppe kontrollieren wollte, verhielten sich die beiden Haupttäter unkooperativ, provozierend und fingen an, die Beamten mit nicht druckreifen Ausdrücken zu beleidigen.

Der 26-jährige Haupttäter musste daraufhin mit einfacher Gewalt fixiert und gefesselt werden, dabei versuchte er auch noch nach den Beamten zu spucken. Alle drei Personen wurden zur Dienststelle verbracht. Nach der Sachverhalts- und Anzeigenaufnahme wurden zwei Beteiligte wieder entlassen. Der 26-jährige Haupttäter dagegen wurde für den Rest der Nacht in Sicherheitsgewahrsam genommen und in einer Verwahrzelle untergebracht.

Auspuff in Aschaffenburg verloren - Sachschaden verursacht

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Mustang die Schweinheimer Straße in Richtung Schweinheim. Im Kreisverkehr zur Rhönstraße befuhr er die Schweinheimer Straße geradeaus weiter. Vor ihm fuhr ein Pkw, der nicht näher beschrieben werden kann, der plötzlich seinen Endtopf verlor. Der Ford konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Endtopf. Dieser verkeilte sich dadurch im linken vorderen Radkasten und beschädigte diesen sowie die linke Felge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter. Vermutlich dürfte er von dem Vorfall nichts mitbekommen haben.

Der Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

