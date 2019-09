Vater und Tochter auf Diebeszug in Aschaffenburg

Anschließend konnte der Angestellte sehen, wie der Mann einen Receiver und Bremsbeläge, unter Zuhilfenahme eines Cutter-Messers, aus der Verpackung nahm und die Ware in einer Tasche versteckte. Die junge Frau schirmte mit ihrem Körper die Tathandlung hierbei ab. Beide wurden nach ihrer Anhaltung an die Polizei übergeben und müssen sich in Kürze wegen Diebstahls mit Waffen vor Gericht verantworten. Der Beutewert betrug gut 50 Euro. Zusätzlich erhielten die Täter ein Hausverbot für alle Filialen dieser Kaufhauskette.

Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Am Dienstag, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Rad die Alexandrastraße in Richtung Betgasse. Hierbei benutzt sie verbotswidrig den linken Fahrradstreifen, entgegen der Fahrtrichtung und nicht wie vorgeschrieben den rechten. Anschließend wollte sie nach links in die Betgasse einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw VW aus der Tiefgarage des Parkhauses Alexandrastraße. Da die Radfahrerin die Kurve extrem schnitt, nahm die Autofahrerin sie sehr spät wahr. Es kam zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge, hierbei fiel die 36-Jährige vom Rad. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden. Ein Sachschaden war nicht zu verzeichnen.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Gegen 14 Uhr, am Dienstag, wurde im Stadtteil Obernau ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei entdeckten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, durch eine Ärztin durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Lkw-Aufbruch nachträglich geklärt

Ermittler der Aschaffenburger Polizei konnten jetzt einen Lkw-Aufbruch aufklären, welcher sich in der Zeit zwischen 5. und 8. April in der Kolpingstraße ereignet hatte. Damals hatte ein unbekannter Täter versucht, ein Autoradio aus der Verankerung eines Lkw Opel zu reißen und mitzunehmen. Er verursachte einen Sachschaden von 250 Euro. Die gute Spurensicherung führte nun zu einem Datentreffer im System. Der Täter, ein einschlägig vorgeahndeter 38-jähriger Mann aus Aschaffenburg, ist allerdings untergetaucht. Deshalb wird derzeit nach ihm gefahndet.

Ausnüchterung in der Arrestzelle

Nach mehreren Mitteilungen am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, entdeckte eine Polizeistreife an einem Verbrauchermarkt in der Müllerstraße eine orientierungslose und hilflose Person. Der 44-jährige Mann musste aufgrund seiner starken Alkoholisierung (Test 3,08 Promille) zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden und konnte seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

Motorradfahrer stürzt, Verursacher flüchtet

Weibersbrunn: Am Dienstagmorgen, um 06:30 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Staatsstraße 2308 von Weibersbrunn in Richtung Mespelbrunn. In einer Linkskurve kam ihm ein unbekannter Lkw entgegen, welcher auf die Fahrspur des Mopedfahrers geriet, sodass dieser ausweichen musste. Hierbei kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Graben und zog sich hierbei leichte Verletzungen, wie Prellungen und Schürfwunden zu. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens. Am Motorrad entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hösbach: Auf der Staatsstraße 2307, von Feldkahl in Richtung Aschaffenburg, wurde am Mittwoch um 00:30 Uhr ein 32-Jähriger mit einem Kleinkraftrad zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei offenbarte der Mann, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad sei. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden. Das Kleinkraftrad erreichte auf dem Prüfstand eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird vorgelegt.

vd/Polizei Aschaffenburg