Vandalismus in Kahl

Zum einen wurde auf einer Baustelle in der Forststraße eine Glastür eines im Bau befindlichen Gebäudes vermutlich durch Steinwurf beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand. Des Weiteren wurde am Pendlerparkplatz in der Hanauer Landstraße die Heckscheibe eines dort abgestellten Dacia eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 200 EUR. Ob die beiden Sachbeschädigungen aufgrund der räumlichen Nähe von ein- und demselben Täter begangen wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944/0 in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schöllkrippen-Schneppenbach. Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in der Straße „Am Weizenbach“ ein 24-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte der junge Mann lediglich eine Mofaprüfbescheinigung, welche ihn zum Führen eines Mofas bis maximal 25 km/h berechtigt, vorweisen. Da eine vorherige Nachfahrmessung jedoch eine deutlich höhere Geschwindigkeit ergeben hatte und der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde der Roller zur Einholung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt und abgeschleppt.

Bei Kontrollen geringe Mengen Marihuana am Kahler Bahnhof aufgefunden

Kahl. Bei einer Personenkontrolle am Kahler Bahnhof am Samstag gegen 17.15 Uhr wurde bei einem 18 Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Das gleiche Schicksal ereilte gegen 23.30 Uhr einen 16jährigen Jugendlichen. Dieser hatte bei Erblicken der Streifenbesatzung noch vergeblich versucht, sein Plastiktütchen mit Marihuana hinter einem Zaun verschwinden zu lassen, was jedoch den aufmerksamen Beamten nicht verborgen blieb. Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.

Polizei Alzenau/mkl