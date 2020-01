Im Tatzeitraum zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 10 Uhr wurden in Freudenberg mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unbekannte Täter beschädigten 21 abgestellte Fahrzeuge. Die Scheiben wurden teilweise eingeschlagen, die Außenspiegel abgetreten und auf ein Fahrzeug sogar ein massiver Blumenkübel geworfen. Des Weiteren wurde bei einer Änderungsschneiderei mittels einer Bierflasche die gläserne Eingangstüre eingeworfen oder eingeschlagen. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 7000 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten und einer größeren Feier in Freudenberg gibt ist bisher unklar. Personen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemachten haben, mögen sich unter der Telefonnummer 09345 241 mit dem Polizeiposten Külsheim in Verbindung setzen.

Bargeldfund in unverschlossenes Auto sichergestellt

Wertheim. In einem unverschlossen abgestelltes Auto wurde am Montagabend eine höhere Summe Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Ein Anrufer meldete der Polizei ein abgestelltes Fahrzeug mit einem vermutlich aus Vergesslichkeit offengelassenen Kofferraum auf dem Tauberparkplatz in Wertheim. Die verständigte Polizeistreife konnte den Halter nicht ausfindig machen. Im Fahrzeug fanden sie eine höhere Bargeldsumme und mehrere Weihnachtsgeschenke. Alles wurde zur Eigentumsicherung sichergestellt und das Fahrzeug soweit möglich verschlossen. Dem inzwischen ermitteltem Eigentümer konnten seine Wertgegenstände wieder ausgehändigt werden.

Rauchender Altkleidercontainer durch Tischfeuerwerk

Wertheim. Die Feuerwehr rückte am Montagnachmittag in Wertheim-Eichel aus, um einen rauchenden Altkleidercontainer zu löschen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen warf ein Minderjähriger einen Feuerwerkskörper in einen Altkleidercontainer. Als es in dem Container zu rauchen begann, versuchte der Zwölfjährige gemeinsam mit zwei Freunden das Feuer zu löschen. Als dies nicht gelang, wurde vom dem jungen Mann die Feuerwehr verständigt. Diese löschte den Brand. Der Altkleidercontainer wurde durch den Brand und das Aufbrechen der Feuerwehr für Löschzwecke beschädigt.

Feuerwerkskörper beschädigt Briefkasten

Wertheim. Ein bislang unbekannter Täter warf am Silvesterabend einen Knallkörper in den Briefkasten eines Wohnhauses in Wertheim-Dertingen. Das Schloss des Briefkastens wurde zerstört. Es entstand Sachschaden. Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei keine.

Brennende Mülltonne in der Silvesternacht

Wertheim. Die Entsorgung von Feuerwerkskörpern verursachte in der Silvesternacht vermutlich den Brand einer Mülltonne. In Wertheim-Wartberg am Salon-de-Provence-Ring wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher Feuerwerkskörper in der Mülltonne entsorgten, wobei der Inhalt Feuer fing. Die Feuerwehr war mit neun Mann vor Ort und löschte den Brand. Die Verursacher sind bisher unbekannt.

Alleinbeteiligt in den Graben

Lauda-Königshofen. Aus bislang unbekannten Gründen landete der PKW einer 50-Jährigen am Mittwochabend im Straßengraben. Die Frau fuhr mit ihrem VW Polo von Oberlauda in Richtung Heckfeld, als das Fahrzeug ungebremst von der Straße abkam. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Heilbronn / xere