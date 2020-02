Vandale schlägt am Bahnhof in Kahl zu

Leider konnte der Täter bis zum Eintreffen der Streife nur wenigen Minuten später mit einem Fahrrad unerkannt davonfahren. Eine sofort nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, blonde kurze Haare, schlanke Figur, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem blauen Pullover. Angerichteter Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Handbremse vergessen - in Geiselbach gegen anderen Pkw gerollt

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr parkte eine 25jährige Pkw-Fahrerin ihren Hyundai in der Straße „Am Trieb“, ohne jedoch einen Gang einzulegen bzw. die Handbremse anzuziehen. Da die Fahrbahn hier leicht abschussig ist, setzte sich der Pkw prompt ruckwärts in Bewegung und rollte leicht gegen einen dahinter geparkten VW Touran. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

vd/Polizei Alzenau