VW stößt in Kleinostheim gegen Radfahrer: 19-Jähriger am Kopf verletzt

Am Montag um 17:15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw VW die B 8 und wollte den Kreisverkehr verlassen. Zur gleichen Zeit kreuzte ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg unachtsam die Fahrbahn. Nach dem folgenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt hierbei Kopfverletzungen und Prellungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Aschaffenburg verbracht. Am Zweirad waren weder Vorder- noch Rücklicht angebracht, außerdem fehlten die Reflektoren. Zudem trug der Fahrer dunkle Kleidung. Es entstand ein Gesamtschaden von gut 1000 Euro.

Unfallflucht im Parkhaus

Aschaffenburg. Am Montag zwischen 9:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde in der Dalbergstraße ein Pkw BMW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von ca. 2000 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Ein 17-Jähriger wurde im Schlosspark von einer Zivilstreife einer Personenkontrolle unterzogen, nachdem die Beamten Marihuanageruch wahrgenommen hatten. Hierbei konnte bei ihm ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf einem Spielplatz Am Hollerbach kontrollierte eine Polizeistreife am Montag um 21:45 Uhr einen 20-Jährigen. Dieser händigte zwei Joints aus, die eingezogen wurden.

Abbiegeunfall mit verletzter Person

Goldbach. Am Montagmorgen um 9:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Bundesstraße 26 und wollte an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost auf die BAB A 3 in Richtung Frankfurt auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Opel, der von einer 26-Jährigen gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammen­stoß der beiden Autos. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Beide Pkw waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Trunkenheitsfahrt

Bessenbach. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Ordnungshüter am Dienstag gegen 0:40 Uhr im Ortsteil Oberbessenbach bei einem 21-jährigen Fahrer eines VW deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,1 Promille. Daraufhin wurde das Auto an der Einsatzörtlichkeit verkehrs­sicher abgestellt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. In Kürze muss sich der Mann wegen einer Trunkenheitsfahrt vor Gericht verantworten.

Fahrraddiebstahl

Waldaschaff. In der Zeit von Sonntag, 23:00 Uhr bis Montag, 3:30 Uhr, verschwanden aus dem Hof eines Einfamilienhauses Am Klafferborn zwei hochwertige Fahrräder der Marken Cycletech, Farbe schwarz, sowie Spezialized, Farbe grau, zum Zeitwert von über 4000 Euro. Beide Räder waren mit einem Stahlschloss um Rahmen und Hinterreifen gesichert.

Lack zerkratzt

Großostheim. Im Ortsteil Ringheim, Hasselstraße, wurde in der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr bis Montag, 11:30 Uhr, die linke Fahrzeugseite an einem blauen Pkw Kia von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

In Fällen mit unbekannten Tätern/Verursachern bittet die Polizei Aschaffenburg um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

kev/Polizei Aschaffenburg