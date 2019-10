VW kollidiert in Aschaffenburg mit Motorrad - Ein Verletzter

Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, befuhr ein VW Golf die Schillerstraße in Fahrtrichtung Schönbornstraße. An der Kreuzung zur Burchardtstraße bog der VW-Fahrer nach links ab. Zeitgleich kam ihm ein geradeaus fahrender Motorradfahrer entgegen. Der VW-Fahrer missachtete dessen Vorfahrt, wobei es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer kam zu Fall. Er wurde mit Schürfwunden von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Betrag.

Diesel aus Baumaschinen entwendet

Stockstadt. Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Freitag, 14:30 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr Diesel aus Fahrzeugen der Straßenmeisterei. Hierbei verschaffte sich der Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände unterhalb der Brücke der Bundesstraße 469 über die Bundesstraße 26. Im Anschluss wurden über 100 Liter Kraftstoff aus mindestens zwei Baumaschinen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg